アクアマリンふくしまに約１万点のつるし雛 海の生き物にちなんだ変わり種も

この記事のタイトルとURLをコピーする

ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」の本館１階ホワイエに色とりどり、約１万点ものつるし雛が飾られ、来館者たちの目を楽しませている。３月３日まで。

制作したのは、パッチワークちりめん細工教室「ままや」を主宰する、中川敬子さん（79）＝小名浜＝と教え子たち。子どもたちの健やかな成長と無病息災を願い、古布ちりめんでひと針ひと針に思いを込めて縫い上げた縁起ものだ。

『病が去る』『災いが去る』にかけて古くから疫病除けのご利益があるとされる「さるぼぼ」、『物事を成す』といわれるナス、『足が丈夫になるように』との願いを込めた草履など多種多様。

ひな壇に加え、同館らしくシーラカンスやアザラシ、チンアナゴといった変わり種もあり、子どもたちを喜ばせている。

２１日からは、ままやの協力でちりめん細工が体験できる数量限定の工作体験教室を開催する。２２、２８日と３月１日も予定されており、各日午前１０時からと、午後１時からの２回。事前申し込みの必要はなく、直接会場で申し込む。

（写真：約１万点ものつるし雛が並ぶ館内）