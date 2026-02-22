本紙記事で市制６０年を知ろう いわき民報社 市教委の小学生向け講座に協力

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき民報社は２１日、市教委が地元の人材や企業、高等教育機関と連携し、小学生により豊かな教育環境を提供する「土曜学習推進事業」に協力し、藤原公民館で開講するプログラムで講師を務めた。

プログラムは、教育に新聞を活用するＮＩＥ（ニュースペーパー・イン・エデュケーション＝教育に新聞を）の一環として、藤原小と磐崎小の１～６年生２５人を対象に本紙記事を交えながら、今年１０月の市制施行６０周年をテーマに語った。

１９６０年代の本紙記事を通じ、それぞれの地域が議論を重ねて合併に進んだ経過を紹介。転換期を迎えていた炭鉱の様子や、常磐ハワイアンセンター（現・スパリゾートハワイアンズ）の開業など、地域にまつわる映像も活用し、いまのいわき市につながっている姿をひも解いた。

市名の由来の一つとして、聖徳太子による「十七条憲法」の「和を以て貴しとなす」に通じる「以和貴」に関しても説明。合併に至るまでの困難を乗り越え、一体的な発展を願った先人の思いに触れてもらった。

またＮＩＥの観点から、インターネットが発達した中での情報の選び方や、悪意を持ってうそを広めるフェイクニュースの危険性についても述べた。

藤原公民館のプログラムは昨年５月に始まり、今回までの計１０回にわたって行われ、パラスポーツや落語、ゴスペルの体験に加え、常磐共同ガスによるサイエンスショー、いわきヤクルトによる健康教室などを繰り広げた。

（写真：真剣な表情で臨む子どもたち）