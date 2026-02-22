いわきＦＣ 百年構想リーグ・アウェー岐阜戦 ０－０の末に惜しくもＰＫ負け

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第３節として、ＥＡＳＴ―Ｂで２位のＪ２いわきＦＣは２２日、アウェー・岐阜メモリアルセンター長良川競技場（岐阜市）で、同じく２位のＪ３ＦＣ岐阜と対戦し、０―０からリーグ戦で初のＰＫ戦に突入したが、４―５で落として今季初黒星を喫した。特別大会ではＰＫ負けは勝ち点１となる。

通算成績は２勝１敗（うち１ＰＫ負け）の勝ち点７。順位は前節から２つ落とし、１０チーム中４位としている。次節は３月１日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、５位のＪ２藤枝ＭＹＦＣを迎え撃つ。キックオフは午後２時。

いわきは開幕２連勝と勢いに乗る中、今季初めてのアウェー戦。岐阜はＪ３ながら、藤枝とジュビロ磐田のＪ２勢を下して２戦連続白星と好調を維持しており、なかなか決定機まで至ることはできなかった。しかし攻勢を仕掛けられても、ディフェンス陣の守りが光り、スコアレスのままＰＫ戦に入った。

ＰＫ戦はいわきから始まり、互いに２人とも成功して迎えた３人目のＤＦ高橋勇利也（２６）が、岐阜のＧＫセランテス（３６）に止められてしまう。いわきの残り３人は決めたが、岐阜も３人ともゴールネットを揺らし、連勝は２でストップした。

ＧＫ佐々木雅士（２３）は「守備陣を中心に集中力を切らさずに９０分戦い抜けた。最後ピンチになっても体を投げ出して守っていたりと、よく出来ていたと思います。自分を含めて、後ろから安定感をチームにもたらせるように気を引き締めていきたいです」と強い気持ちを見せた。

（写真：ＰＫ戦を終え、ＧＫとして健闘をたたえ合ういわきの佐々木と岐阜のセランテス Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images）