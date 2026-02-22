サンシャインマラソン 青森の青木選手Ｖ 連覇狙ったいわき市役所・蛭田選手２位

この記事のタイトルとURLをコピーする

日本陸連公認のフルマラソン大会「第１７回いわきサンシャインマラソン」は２２日、平・いわき陸上競技場―小名浜港アクアマリンパークの４２・１９５ｋｍで行われ、総合男子は青森県弘前市の青木洸生選手（２３）が２時間２２分４４秒のタイムで初優勝を飾った。

青木さんは国学院大出身で、フルマラソンは昨年１０月に続いて２度目の挑戦。「いわきはとても温かい。潮風を受けたり、坂道が多かったりするコースなので、速さよりも強さが試されるレースだと思って挑んだ」と笑顔を見せた。

地元勢として、連覇を狙ったいわき市役所の蛭田雄大選手（３０）は２時間２３分２４秒で２位に入った。

中央台南中、学法石川高、中央大卒。実業団やクラブチームを経て、２０２４（令和６）年４月から市職員に転身し、現在は平地区保健福祉センターで勤務しながら、自らの走りを極めている公務員ランナー。今季はけがで調整が難しかったが、「沿道から多くの方に、自分の名前を呼んでいただきうれしかった。さらに高みを目指したい」と前を向いた。

総合女子は山形県東根市の本間未来選手（３０）が２時間４１分５９秒で、２年ぶり３度目の栄冠に輝いた。

大会にはアクアマリンパークを会場とする１０ｋｍ、５ｋｍ、２ｋｍ、２ｋｍ親子含め、県内外から参加した７７５８人がいわき路を駆け抜けた。

その他のフルマラソン上位３人は次の通り。

【男子】＜３＞木村純一郎（東京都）【女子】＜２＞沼田夏楠＜３＞松野海白

（写真：いわき陸上競技場をスタートするフルマラソンの選手たち）