常磐湯本ゆかりの詩人・野口雨情の童謡継承「すずめの学校」３０周年のコンサート

常磐湯本町ゆかりの詩人・野口雨情（１８８２～１９４５）が作詞した童謡などを歌い継ぐ、市民グループ「すずめの学校」（九頭見淑子会長）の開校３０周年を記念した「ありがとうコンサート」が２１日、同町の野口雨情記念湯本温泉童謡館で開かれた。

すずめの学校は、童謡を２２世紀まで歌い継ぐ市民団体「童謡のまちづくりをすすめる会ほのぼの２２」の活動の一環として、１９９６（平成８）年２月に開校した。

童謡による『心の街づくり』を進めるため、作曲家で指揮者の故・岡部林之助さん、岡部さんが亡くなってからは長女の木村かおるさんと、ピアノ奏者の駒木根英夫さんの指導を受け、毎月１回の活動に加え地元のイベントなどで童謡を披露している。

コンサートでは木村さん指揮のもと、会員をはじめ、スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム「フラガール」第１期生の真鍋アキ子さん、演歌歌手の大多喜健太郎さんらもゲストとして訪れ、「青い目の人形」「七つの子」「シャボン玉」「波浮（はぶ）の港」「船頭小唄」など、雨情作詞の楽曲を次々と披露した。

詰めかけた来場者たちは心地よさそうに耳を傾け、その魅力を味わうとともに、会員たちのさらなる活躍を願った。

（写真：雨情作詞の楽曲を歌い上げる会員たち）