「練習の成果出すことできた」全日本吹奏楽コンクール 磐城は銅賞

吹奏楽の全国大会「第７３回全日本吹奏楽コンクール」（全日本吹奏楽連盟などの主催）の高校の部が１９日、栃木県宇都宮市の宇都宮市文化会館で開催された。いわき市から東北代表として、磐城が２年連続２４回目の出場を果たし、銅賞を受けた。

全国大会には１１支部の代表３０団体がエントリーし、前後半１５団体ずつに分けて審査された。

磐城は目標とする金賞には届かなかったが、課題曲の「マーチ『メモリーズ・リフレイン』」（伊藤士恩作曲）ではエネルギッシュな演奏を繰り広げ、続く自由曲の「パガニーニ・ロスト・イン・ウィンド」（長生淳作曲）では高い技術力を求められる楽曲を表現豊かに披露し、会場からは惜しみない拍手が送られた。

部長の原田恭佑さん（３年）＝バリトンサクソホン＝は「練習の成果を出すことができたステージだった。終ってしまい、さみしい気持ちです」と笑顔を見せた。特に自由曲は高難度から、部員の中でも選曲するか否か意見が分かれたという。

しかし試奏をしてみると、技巧的な旋律が折り重なる姿に魅了され、一人一人が高みを目指して練習に打ち込んできた。結果は銅賞だったが、原田さんは「悔いはないです」ときっぱり。「来年の後輩たちに思いをつなぎます」と呼びかけた。

指揮を務めた橋本葉司さんは「生徒たちは本当に頑張りました。結果はどうであれ、素晴らしい演奏でした」とたたえた。

（写真：全国大会の本番を終えた磐城高吹奏楽部）