はじめまして「ポミー」です！ 御厩小にマスコットキャラ ６年生中心に考案で

御厩小（鈴木英直校長）にマスコットキャラクターが誕生した。外見は学校・地区名に由来するかわいらしいポニーの姿で、その名も「ポミー」（『ミ』はみまやの『み』）。永遠の６歳で、８日に同校で行われた「みまや土曜参観」のなかで初お披露目された。

母校への親しみを込め、児童や保護者たちだけでなく地域にも愛されるようなキャラクターをと、６年生５０人が中心となり、ほかの学年の児童『みまやっ子』たちと保護者にアンケートを取り、生成ＡＩを活用して生み出したという。

生年月日は初お披露目の１１月８日で、身長は１２９ｃｍ、体重はスイカ３つ分。「あいさつ日本一」を掲げる同校だけに、得意なことはあいさつと、外観通り「走るのが速い」。「ＭＩＭＡＹＡ」の鉢巻きと、「あいさつ日本一！」のタスキもチャームポイントだ。

さっそく学校の公式ホームページや学年、学校だよりに登場するなど大活躍。来年の干支（えと）でもあり、子どもたちもポミーと一緒に飛躍することを誓っている、とか。

（写真：「ポミー」を初お披露目する児童たち）