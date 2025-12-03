いわき市のインフルエンザ 前週より減も １定点あたり８４人の猛威

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市ではインフルエンザの感染は８週ぶりに拡大が止まったが、依然として多い状況は続いている。市保健所では予防接種や、こまめな手洗い・手指の消毒、正しいマスクの着用、こまめな換気などを呼びかけている。

３日に発表された県感染症発生動向調査報告によると、11月２４～３０日に報告があった市内の１定点医療機関あたりの人数は８４・６７人。前週の１３１・７８人から４７・１１人の減少となった。

人数ベースでは前週の１１８６人に対して、４２４人減の７６２人。１定点医療機関あたりとしては、警報レベルの目安となる「３０人」を大きく超えている。

県内全体の１定点医療機関あたりの感染者数は６４・８１人（前週比２１・９人減）で、３１１１人（同１０５１人減）。

新型コロナウイルス感染症は若干減少し、市内の１定点医療機関あたりの人数は０・８９人（前週比０・４４人減）。人数ベースでは８人（同４人減）だった。

県内全体の１定点医療機関あたりの感染者数は２・５４人（前週比０・８４人減）で、１２２人（同４０人減）。

（資料写真：いわき市役所本庁舎）