常磐軟式野球スポーツ少年団が初優勝 くら寿司トーナメントで全国制覇

全国の学童野球チームの頂点を決める「第６回くら寿司・トーナメント２０２５ 第１９回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（ＮＰＯ法人全国学童野球振興協会主催）の日本一決定戦ファイナルトーナメントが６、７日、東京・明治神宮野球場で開催され、東北第一地区代表の常磐軟式野球スポーツ少年団が初優勝を飾った。

常磐軟式は２０２０（令和２）年の大会でも出場権を得ていたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となったため、事実上初めての全国大会となったが、見事栄冠を手にした。

予選には過去最多の約１７５０チームがエントリー。６～８月の県大会、９月の東北大会で優勝を果たし、ファイナルトーナメントにコマを進めた。

ファイナルトーナメントには予選を勝ち抜いた１４チームが出場し、トーナメントの結果、７日の決勝は名古屋ドジャースと対戦。常磐軟式が初回に４点を挙げたものの、三回までに１点差に詰め寄られる。しかし四回以降は得点を許さず、４－３で勝利した。

表彰式にはプロ野球・ヤクルトや巨人などで活躍し、ＤｅＮＡ監督を務めた大会会長のアレックス・ラミレス氏も参加。常磐軟式に優勝旗やカップなどが贈られた。

（写真：優勝旗やカップなどを手に、ラミレス氏とともに初優勝を喜ぶ常磐軟式野球スポーツ少年団）