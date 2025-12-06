いわきＦＣ １年の締めくくりに「ファン感謝祭」 選手と千人超のサポーター交流

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・Ｊ２いわきＦＣのファンクラブイベント「魂の息吹くファン感謝祭２０２５ ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ＲＯＨＴＯ」が６日、２１世紀の森公園・屋内多目的広場「いわきグリーンベース」で開かれた。１年の締めくくりとして、１２３８人のサポーターが選手やスタッフと交流を深めた。

会場では一緒に玉入れや大縄跳びに挑み、ピッチとは異なる選手・スタッフの表情に大盛り上がり。ロングスローやシュートスピード、垂直跳び、デッドリフトで、選手の記録に挑戦するコーナーも盛況だった。

サイン会にも長い列ができたほか、ホームゲームさながらにグルメも目白押し。さらにスペシャルステージとして、ＤＦ五十嵐聖己選手らがアイドルグループ・ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴのヒット曲「かわいいだけじゃだめですか？」を披露し、詰めかけたサポーターを大いに沸かせた。

チームの運営会社・いわきスポーツクラブの大倉智代表取締役は「来年はクラブ創設１１年目を迎えるが、スポーツを通じて社会価値を創造することに変わりはなく、ぶれることなく頑張っていきたい」とあいさつした。

参加したサポーターの小野晴輝さん（いわき総合高・２年）は「ホームはほぼ毎試合観戦した。序盤は苦しかったが、最後まで熱い試合を繰り広げてくれた。次こそＪ１昇格をしてほしい」と笑顔を見せる。ひいきは最終節のベガルタ仙台戦では先発出場も果たしたＦＷ坂元一渚璃選手といい、来季のさらなる活躍を願った。

（写真：選手とサポーターによる大縄跳び）