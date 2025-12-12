華やかプロジェクションマッピング イオンモールいわき小名浜にお目見え

この記事のタイトルとURLをコピーする

小名浜の冬をプロジェクションマッピングで彩る「ＯＮＡＨＡＭＡ Ｗｉｎｔｅｒ Ｇｌａｓｓ ２０２５」が１２日、イオンモールいわき小名浜で始まった。来年１月１２日まで。

小名浜１、２号ふ頭間の親水空間「アクアマリンパーク」などで開催されているイルミネーションイベント「イルミエールいわき」との連動企画。同モールの協力を得て、小名浜まちづくり市民会議が昨年度からスタートし、港町を華やかに飾っている。

今年は、クリスマスツリーをはじめ、ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」の潮目の大水槽、観光遊覧船「サンシャインシーガル」、いわきマリンタワー、いわき花火大会のにぎやかな情景をステンドグラス調にした幻想的な映像を同モールの南側壁面に次々と流し、市民や観光客の注目を集めている。

投影時間は午後５時～１０時で、元日は初日の出を前に午前５時半～６時半にも特別上映する。

映像内に出てくる『隠れキャラクター』を探すキャンペーンも実施中で、キャラクターを撮影した写真を、同モール２階のインフォメーションコーナーでイオンモールアプリのクーポンとともに掲示すると、先着２００人にクリスマスプチギフトを進呈。引き換えは午前１０時～午後８時半。

（写真：イオンモールいわき小名浜で行われているプロジェクションマッピング）