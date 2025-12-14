ニュース
１５日から予約制の実証運行 小型バスで常磐地区の団地や商業施設など結ぶ
市は１５日から、常磐地区の街なかにおける交通課題を解決する実証運行として、区域運行型乗合デマンド交通「ＮＯＴＴＥ（のって）じょうばん」を始める。
この取り組みは事前予約制の乗合交通サービスで、常磐地区の団地や商業施設、医療機関などを中心に、６８カ所の乗降ポイントを設置。買い物や通院、お出かけなど、日常のちょっとした移動に合わせている。
運賃は一律５００円。車両は小型バス２台（定員１０人、運転手含む）。利用に制限はない。
期間は来年２月２０日まで。毎日運行（来年１月１日を除く）。希望者はコールセンター＝電話０９０（９６３５）８４０３＝へ。電話予約は利用日の３日前から前日まで（３１日、来年１月１日は受け付け休み）。
市と、行政や交通事業者の関係者で構成する「いわき都市圏総合都市交通推進協議会」では、いわき市の地域課題の一つに挙げられる「公共交通空白地域」の解消を議論しており、実証運行の成果を今後に生かしていく。
ＮＯＴＴＥじょうばんは、利用者の予約に応じて、乗降ポイント間を結ぶルートやスケジュールを設定し運行する。運行時間は午前９時～午後３時台（正午台は除く）。午前９時、１０時台の便は降車ポイントが「中心エリア」のみとなる。
また乗車特典があり、常磐地区内のマルト（ＳＣ湯本店、ＳＣ湯長谷店、釜の前店）と連携し、商品と交換するキャンペーンを展開する。
中心エリアの乗降ポイントは次の通り。
▽Ａ＝湯本病院前▽Ｂ＝常磐支所前▽Ｃ＝湯本駅前▽Ｄ＝織内医院前▽Ｅ＝常磐公民館前▽Ｆ＝マルト湯本店▽Ｇ＝常磐病院前▽Ｈ＝マルト湯長谷店前▽Ｉ＝ヨークベニマル湯本南店
その他の５９カ所に関しては＜こちら＞。
（画像：常磐地区に設定された６８カ所の乗降ポイント）