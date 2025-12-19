いわきアビラーションＪｒ．初の１２歳以下全国大会へ 初戦はＪ１柏の下部組織

この記事のタイトルとURLをコピーする

国内の小学生サッカーチームの頂点を競い合う「ＪＦＡ第４９回全日本Ｕ―１２（１２歳以下）サッカー選手権大会」（日本サッカー協会主催）が２６日から４日間、鹿児島市で開催される。

全国４７都道府県の４８チームのうち、泉の小名浜市民運動場や平四小などを練習拠点とする少年サッカーチーム「いわきアビラーションジュニア」が福島県代表として初出場する。本番に向けてイレブンが市役所本庁舎を訪れ、内田市長に出場を報告し、ベスト１６進出を誓った。

チームは１１月９日から１６日にかけ、福島市の十六沼公園サッカー場で開かれた県大会に出場し、初戦から準決勝までの３試合を５―０、２―１、２―０と複数得点で勝ち抜いた。

決勝の相手は、昨年の優勝チーム「バンディッツいわきジュニア」。ともに手の内を知るいわき勢同士の戦いとなり、前半に先制を許す厳しい立ち上がりとなったが、後半に２点を返して２―１の逆転勝利。初の県代表の座をつかんだ。

出場報告には佐藤郁コーチ（３４）と、主将の大山将虎君（１２）＝平二・６年＝をはじめ選手８人が来訪。大山君は「指導してくれるコーチ、応援してくれる保護者のためにも、チーム一丸となって悔いのないよう戦いたい」と意気込みを語った。

いわきアビラーションジュニアは「Ｆ．Ｃ．カンピオーネ福岡」（富山）、「ともぞうＳＣ」（栃木）、「太陽ＳＣ」（鹿児島）、Ｊ１柏レイソルの下部組織「柏レイソルＴＯＲ」（千葉）と同じ予選グループＧに挑む。初戦は２６日午前１０時半から、柏レイソルＴＯＲと。

（写真：本番に向けて意気込むいわきアビラーションジュニア）