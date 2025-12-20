福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

２１日・平のＰＩＴをメインに チャリティーイベント「わくわくフェス」開催

　地元有志によるチャリティーイベント「わくわくフェス」が２１日午前１０時から、平祢宜町のいわきＰＩＴをメインに開催される。入場無料。
　会場では午後９時まで、ヒップホップやバンド、フラ、ベリーダンス、ストリートダンスなど約３０の団体が出演。来場者から浄財を募るほか、イベントの収益はすべて、子ども食堂やひとり親家庭の保護者が加わる活動の支援に充てられる。
　実行委員長の武田龍大さん（２５）は「子ども食堂の活動に協力している中で、食材を集める際に物価高騰の影響を大きく感じている。またシングルマザーの方々が、子どものために悩まられている様子を聞き及んでおり、少しでも多くの皆さんから支援を寄せていただければ」と話している。
　その上で「若者たちをはじめ、いわきのいろいろな人の思いでチャリティーイベントが実現した。当日は一緒に『ワクワク』しましょう」と呼びかけた。
　多彩なステージとともに、会場わきには３０あまりのキッチンカーを含む飲食や雑貨が出店するほか、中学生以下にはカレー、玉子せんべいを無料で進呈する。詳しくはインスタグラム＜こちら＞まで。
　（写真：チャリティーイベントへの来場を呼びかける武田さん）

