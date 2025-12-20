いわき市議会１２月定例会が閉会 ２０１１年以来の未明決着 追加提案巡る議論で

この記事のタイトルとURLをコピーする

市議会１２月定例会は１９日、議案４１件を原案通り可決・同意したほか、１０月定例会から継続審査となった決算に関する２１件を可決・認定し、閉会した。

１２月定例会は１８日が最終日だったが、議事の都合で同日午後１１時半すぎに会期を１日間延長すると決定。２０１１（平成２３）年７月臨時会以来、市議会では１４年ぶりに日付をまたいでの延会となり、１９日午前１時５０分に終了した。延会となった背景には、追加提案について常任委員会で活発な議論を繰り広げた点が挙げられる。

市は１２月定例会初日の４日に、田人町の宿泊施設「田人おふくろの宿」の廃止や、今年２月に岩手県大船渡市で発生した大規模山林火災を踏まえ、火の取り扱いの変更を取りまとめるなどした議案２４件を提出した。

さらに１８日、物価高を巡る国の総合経済対策を活用し、水道料金基本料金のうち、来年２～５月請求分についての免除することに加え、児童手当への市独自の上乗せ、県人事委員会勧告に基づく市職員らの給与改定といった議案１５件を追加提案した。

１８日から１９日にかけての本会議では、追加提案に対する質疑と各常任委員会への付託に続き、それぞれの議案と継続審査に対する委員長報告、討論が行われて採決に至った。また１９日に入って人事２件、意見書案４件が出されて採決した。

次回の定例会は来年２月１９日に開会予定。

（写真：採決で起立する議員。議場に掲げられた時計は午前１時２０分を過ぎている）