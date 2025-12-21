ハワイアンズでシバオラ聖夜ショー 全員が炎操る場面は圧巻 新キャラ誕生告知も

この記事のタイトルとURLをコピーする

常磐藤原町のスパリゾートハワイアンズで２０日、ファイヤーナイフダンスチーム・シバオラによる「シバオラ聖夜ショー２０２５」が開催された。

聖夜ショーはクリスマスに先立って企画され、フラガールを含めた通常のステージを終えた後に、シバオラのメンバー８人全員による一夜限りの特別な舞台を繰り広げた。

会場には深夜帯ながら５００人を超える来場者が詰めかけ、リーダーのジンＬＥＯＮさんが「きょうは思い切り楽しんでいってほしい」と呼びかけると、大いに盛り上がった。はじめにサインなどが当たるクリスマスプレゼント抽選会が行われたほか、全員にオリジナルノベルティが贈られた。

この日はファイヤーナイフに加え、光る棒も交えながら、多彩なパフォーマンスを展開したシバオラ。特に８人全員が炎を操るシーンは圧巻だった。

さらに終演後には新キャラクターの誕生が告知された。シバオラをモチーフにしているといい、来年１月１５日のハワイアンズ創業６０周年にお披露目される予定。

（写真：８人全員で炎を操るシバオラ）