廃炉創造ロボコン 福島高専２チームは特別賞 デブリ回収模した課題に挑む

東京電力福島第一原発の廃炉をテーマに、全国の高専生がロボット技術を競い合う「第１０回廃炉創造ロボコン」が２０日、双葉郡楢葉町の日本原子力研究開発機構（ＪＡＥＡ）楢葉遠隔技術開発センターで開かれた。国内の高専１０校とマレーシア工科大、タイ高専（ＫＯＳＥＮ―ＫＭＩＴＬ）から計１８チームが出場し、タイ高専が最優秀賞に輝いた。

いわき市関係では福島高専の「真・神頼み」が特別賞（アスム賞）、「福島高専Ａチーム」が同（東京パワーテクノロジー賞）、同校学生が参加した連合チームが同（東芝エネルギーシステムズ賞）を受賞した。

大会はＪＡＥＡ、廃止措置人材育成高専等連絡協議会の主催。原子炉格納容器の内部調査を想定し、遠隔操作でロボットをパイプや階段を通過させ、床面からデブリ代わりの樹脂製キューブを回収する課題に挑んだ。

いずれのチームもロボットが止まったり、キューブまでたどり着けなかったりと苦労したが、タイ高専が唯一すべての課題を達成し、審査員から高い評価が送られた。

福島高専の「真・神頼み」は５年生のみで構成するチームで、アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト（高専ロボコン）のノウハウを生かし、廃炉創造ロボコンに挑戦。大会前のテストランではキューブの回収まで成功したため、多くの期待が寄せられたが、惜しくも競技中にマシントラブルが起きた。

「何が原因か分からない」「悔しい」。どのメンバーも本番の結果に肩を落としたが、その仕組みには胸を張った。親機には高専ロボコンで得た技術を基に、全方位で移動できる「オムニクローラー」を採用。回収用の子機は迅速に展開できるよう、伸縮する「ロジャーアーム」を盛り込んだ。

リーダーの本郷凌太郎さん（２０）＝機械システム工学科・５年＝は「結果は残念だったが、引き続き機械の世界に進み、人助けをする福祉分野のロボットを研究したい。ひいては廃炉に役立つ技術の開発につながるかもしれない」と力強く語った。

（写真：自分たちが手がけたロボットを前にする福島高専の「真・神頼み」）