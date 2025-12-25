いわき市の「豪華海鮮６品」９位に 福袋冠した返礼品ランキング さとふる

この記事のタイトルとURLをコピーする

正月の初売りで目を引く「福袋」。お得な商品が詰められている一方、開封するまでは何が入っているか分からないワクワク感がある。

ふるさと納税のラインナップでも、地域の特色が反映されている「福袋」が人気という。ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」の運営会社では、４６０点以上の福袋を銘打った返礼品が用意されている中、今年１月から１１月の寄付件数で、いわき市の「豪華海鮮６品福袋 大トロ 中トロ 生ウニ イクラ ネギトロ 鮪漬け」（寄付金額２万７千円）が９位に付けた。

この返礼品はマグロ輸入会社・東日本貿易（鹿島町下矢田）が提供。本マグロ大トロ、中トロ、無添加天然ウニ、いくら醤油漬け、粗挽きネギトロ、天然鮪づけが入っており、刺し身や海鮮丼、手巻き寿司、酒の供におすすめしている。

さとふるでは、正月のイメージが強い福袋に加え、ふるさと納税は控除の関係で年末に駆け込み寄付が増える点を踏まえ、親和性の高さからさらなる拡大を期待している。

（画像：豪華海鮮６品福袋の盛り付けイメージ＝さとふるページより）