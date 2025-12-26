郡山・笹の川酒造 シーズン最初の「今朝しぼり」展開 いわき市３店舗で取り扱い

この記事のタイトルとURLをコピーする

明和２（１７６５）年創業の蔵「笹の川酒造」（郡山市笹川）は２４日、いわき市と双葉郡楢葉町の販売店４店舗で、今季の新酒第１弾となる純米吟醸無濾過（ろか）生原酒「今朝しぼり」を数量限定で販売した。各店舗の店頭分がなくなり次第販売終了となる。

取り扱い店舗のひとつ、ＪＲいわき駅前ビル「ラトブ」１階のデリシャスパークリカーコーナーでは、笹の川酒造営業部の佐藤遼さんが商品をＰＲした。今年の特徴は、例年よりアルコール度数が低めで飲みやすく、辛口だがフルーティーさも感じられるという。

コロナ禍によるアルコール離れから「あらためて酒の魅力を知ってもらいたい」と、しぼりたての生原酒「今朝しぼり」を提供している。いわき市では昨年に続き２年目の試みとなった。同社によると、第２弾は来年２月ごろに販売予定。

「今朝しぼり」はその名の通り、当日の早朝にしぼる、わずかに炭酸ガスを含んだ生原酒で、無濾過のため、お酒が本来持っている酵母などの様々な成分が生きており、芳醇でフレッシュな香味が持ち味だ。

３日程度はしぼりたての風味が存分に味わえる。開栓後１週間程度は日々、変化する味わいが楽しめるという。市内での取り扱いはラトブのほか、草木台の「田舎んぼ」、小名浜の道の駅いわき・ら・ら・ミュウ内「いわきの物産銘品プラザ」。

（写真：今朝しぼりをＰＲする笹の川酒造の佐藤さん）