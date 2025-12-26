その名もサムライガーリック マルト ２７日に浪江町産ニンニクの特製肉餃子販売

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市や茨城県でスーパーマーケットを展開する「マルト」（本社・勿来町窪田、安島浩代表取締役社長）は２７日、双葉郡浪江町特産のニンニク「サムライガーリック」を贅沢（ぜいたく）に使用し、１日限定で特製肉餃子（ギョウザ）「サムライ餃子」を販売する。

サムライガーリックは、東京電力福島第一原発事故を乗り越え、地元で営農再開にこぎ着けた「ランドビルドファーム」が手がけたニンニクで、相馬野馬追に参加する騎馬の堆肥で育てている。

大粒で香りが高い点が特徴で、マルトの惣菜チームが試行錯誤を重ねた餃子は、野菜・豚肉・麹味噌いずれも国産原料にこだわり、肉の旨味との黄金比を実現した。価格は５８４円（税込み）。四倉、ＳＣ草野、ＳＣ平尼子店で取り扱う。

（写真：特製肉餃子「サムライ餃子」のイメージ）