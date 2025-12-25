いわき市保健所・消防本部 サウナの合同立ち入り検査 東京・赤坂の死亡火災受け

この記事のタイトルとURLをコピーする

市保健所と市消防本部は２５日、サウナを有する公衆浴場に対する合同立ち入り検査を始めた。従来のサウナに関する検査は、保健所が衛生面の確認を行っていたが、今月１５日に東京・赤坂の個室サウナで発生した死亡火災を受け、利用者の安全面に問題がないかを初めて確認した。

合同立ち入り調査の初日として、２５日には平下高久のいわき新舞子ハイツに職員３人が赴いた。プール棟に設置されているサウナで、非常用ブザーが正常に鳴るかを点検。東京・赤坂の火災では、サウナ室のドアノブが壊れて閉じ込められた可能性があるため、扉の形状に関しても調べ、いずれの部分も問題がないことが分かった。

市保健所の野口秀幸・生活衛生課長は「先般の痛ましい出来事を受け、緊急で市内のサウナを確認することを決めた。利用者の方々もサウナに入室する際には、非常用ブザーや避難経路について確認してほしい」と話している。

市では公衆浴場として届け出のあるサウナ２１カ所を順次検査するほか、旅館に設けているサウナに対しては立ち入りに向けて聞き取りを進めている。

（写真：いわき新舞子ハイツで行われた合同立ち入り検査）