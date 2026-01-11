いわきＦＣ 特別大会は「ＥＡＲＮ ＴＨＩＳ～勝ち取れ、自分を。」のスローガン

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・Ｊ２いわきＦＣの新体制発表会が１０日、スパリゾートハワイアンズで開かれた。チームの運営会社・いわきスポーツクラブの大倉智代表取締役が、２月に開幕する特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」に向け、スローガンを「ＥＡＲＮ ＴＨＩＳ（アーン ディス）～勝ち取れ、自分を。」と明らかにした。

昇降格のない戦いの中で、クラブの歴史を作ったり、地域経済の発展に起用できたりする機会とし、８月から始まる秋春制の２０２６―２７シーズンに向け、大倉社長は「選手たちを鍛え、成長させながら、試合は全力で戦っていく」と強調した。

田村雄三監督は「特別大会は１試合１試合戦いながら、課題を見つけていくシーズン。強化指定を含め１４人が新たに加わったが、いわきＦＣに何かを求めてやってきたと思う。変化を恐れずに頑張ってほしい」と呼びかけた。

会場では選手が意気込みを披露し、日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）時代から所属し、７年目のＭＦ山口大輝は「昨シーズンはけがが多かったので、今年はフル稼働してチームを引っ張っていきます」と宣言した。

Ｊ２徳島ヴォルティスから完全移籍し、６月に３８歳を迎える元日本代表のＭＦ永木亮太は「前のクラブで契約満了となり、引退するか続けるか悩んだ中で、不完全燃焼だったところ、大倉社長に声をかけていただいた。若い選手に負けないよう、チームに貢献していきます」と胸を張った。

併せて選手会長がＭＦ山中惇希、副会長はＤＦ堂鼻起暉とＧＫ加藤有輝が務めると発表した。キャプテンについては後日公表する。

新体制発表会ではスパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム（フラガール）や、いわきＦＣのマスコットキャラクター「ハーマー＆ドリー」と、ファイヤーナイフダンス・シバオラによるショーも催され、約９００人のサポーターらで大いに盛り上がった。

（写真：ハワイアンズで行われた新体制発表会）