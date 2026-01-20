衆院選福島４区 斎藤裕喜氏が中道に正式参加 山口洋太氏は県議を辞職

この記事のタイトルとURLをコピーする

２０２４（令和６）年の前回衆院選で、福島４区（いわき市を含む浜通り全体）から立憲民主党で出馬し、比例東北で復活当選を果たした現職・斎藤裕喜氏（４６）＝１期、双葉郡富岡町＝は２０日、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」に加わった。２月８日投開票予定の衆院選には中道から立候補する。

立憲は、離党届と中道への入党届の提出締め切りを２０日正午としていた。斎藤氏は綱領等を確認した上で、中道への参加を決めると明かしていた。

中道は基本政策に「将来的に原発に依存しない社会を目指しつつ、安全性が確実に確認され、実効性のある避難計画があり、地元の合意が得られた原発の再稼働」と盛り込んでいる中で、いわき民報社の取材に「福島選出の議員として、今後もエネルギーのあり方を問うていく必要がある」と述べた。

２月８日投開票の衆院選に向け、福島４区から国民民主党新人で出馬予定の医師・山口洋太氏（３５）＝植田町＝は１９日付で県議を辞職した。山口氏は２０２３（令和５）年の県議選で、いわき市選挙区から立候補して初当選を果たした。

福島４区からは自民党現職・坂本竜太郎氏（４５）＝１期、植田町＝と、共産党新人で党いわき・双葉地区委員長の熊谷智氏（４６）＝平下高久＝も立候補する見通しで、現職・新人４人による選挙戦が見込まれる。

（資料写真：国会議事堂）