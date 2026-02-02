中之作・清航館 早春の風物詩「つるし雛飾りまつり」５日まで

この記事のタイトルとURLをコピーする

港町・中之作の早春の風物詩「つるし雛飾りまつり」が５日まで、中之作漁港前の古民家「清航館」を中心に開かれている。入場料は１００円（協力金）。

同まつりは、子どもたちの健やかな成長や無病息災を願う恒例の展示会で、中之作で活動するパッチワークちりめん細工教室「ままや」と、空き家修復や古民家再生、港町の風景の保存などに取り組むＮＰＯ法人「中之作プロジェクト」が共同で開催している。

今回は教室を主宰する中川敬子さん（７９）＝小名浜＝と教室生ら３５人が、１年かけて古布ちりめんでひと針ひと針縫い上げたまり、藤、菊、桜などの四季折々の花、縁起物の金魚、タイ、エビなどを展示する。

また「午（うま）」をはじめとする干支（えと）など、多種多様なつるし雛やひな人形が飾られ、歴史を感じさせる古民家を彩っている。

初日となった１月３１日から市内外の多くの人たちが訪れており、家族や友人と写真を撮るなどして、華やかな空間を思い思いに楽しんでいる。

時間は午前１０時から午後４時。駐車場は向かいの港側に設けられている。中川さんは「全部思いを込めて作り上げてきたので、一つ一つゆっくり見てほしい」と来場を呼び掛けている。

（写真：清航館に飾られているつるし雛）