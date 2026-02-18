いわきの８０代男性 息子かたる電話信じ ２５０万円取られる被害

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき南署は１７日、管内の８０代男性が息子をかたる電話を信じ、現金１５０万円とキャッシュカード１枚をだまし取られたほか、口座から１００万円を引き出される被害に遭ったと明らかにした。同署はなりすまし詐欺事件として、調べを進めている。

同署によると、男性宅の電話に１３日、息子を名乗る男が「出張で郡山に来てるんだけど、財布、携帯、書類を盗まれて大変なんだ。これから会社の契約で９００万円必要なんだ」と告げてきた。

さらに「上司が６００万円を手配してくれるんだけど、うちはいくら出せそう」などと連絡してきた。話を信じた男性は、自宅付近に来た息子の上司のおいを名乗る男に対し、現金１５０万円、キャッシュカード１枚と暗証番号を書いたメモを渡してしまった。

このキャッシュカードの口座からは現金１００万円が下ろされていることが分かっている。

同署は現金を要求された場合、相手に言われるがままにすぐに振り込みをしたり、お金やキャッシュカードを渡したりせず、家族や最寄りの警察署に相談するよう求めている。

（資料写真：いわき南署）