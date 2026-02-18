いわき市出身の早坂架威さん所属「ごっこ倶楽部」ふくしまＤＣ向けドラマ撮影

この記事のタイトルとURLをコピーする

俳優兼マルチクリエーターとして活躍する、いわき市出身の早坂架威さん（２９）所属の注目のクリエーター集団「ごっこ倶楽部」。

動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」などの縦画角のショート動画で、『日常で忘れがちな小さな愛』をテーマに掲げたショートドラマを発表し続け、テレビ離れ（Ｚ、ミレニアル）世代から絶大な人気を得ている。

彼らが手掛けるいわき市の観光プロモーションドラマの撮影が１２、１３の２日間にわたり、市内各地で行われた。

県内の自治体と観光事業者、ＪＲ、旅行会社が共同で行う大型の観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」の一環。

市、いわき商工会議所、常磐興産、市観光まちづくりビューロー、いわき湯本温泉旅館協同組合で組織する「いわき観光共同キャンペーン実行委員会」が制作を依頼し、実現した。

ごっこ倶楽部の作品の特徴は、ティックトックなどで定番となった縦画角のショート動画作品。Ｚ世代の若者への訴求効果を狙い、昨年のプレキャンペーンでは早坂さんが原案、監督、主演を務めたドラマ「しあわせの風吹く島」を発表した。

前作もティックトックだけで再生数約３００万回、他のＳＮＳアプリも含めた総再生数は約４００万回以上と爆発的な数字をマークした。今回は同シリーズの第２弾となる。

ＤＣキャンペーン目前となった今作品は「首都圏からのアクセス」や「旅のきっかけ」を自然に描き、視聴者をいわき市に感情移入させるのが狙い。

２日間にわたり、早坂さんら撮影クルーがＪＲ常磐線の車内や湯本駅、以和貴温泉神社でロケに挑んだほか、ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」、スパリゾートハワイアンズといった人気観光地でもカメラを回した。

今後、編集作業を経て２話編成のドラマを完成させ、３月９日から順次公開する。

ごっこ倶楽部は２０２１（令和３）年５月に早坂さんら俳優仲間５人が都内で結成。６０～１８０秒程度の縦型短尺スタイルのドラマはＺ、ミレニアル世代に受け、ＳＮＳの総フォロワー数は５６０万人、ショートドラマシリーズの累計再生数は１００億回を突破した。

（写真：温泉神社で行われた撮影シーン）