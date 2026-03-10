マルト「大熊町いちごカレー」の完成報告 吉田町長も太鼓判 ２０日から販売へ

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市や茨城県でスーパーマーケットを展開する「マルト」（本社・勿来町窪田、安島浩代表取締役社長）は９日、双葉郡大熊町役場に赴き、同町産のイチゴ・おおくまベリーを活用した「大熊町いちごカレー」の完成を報告した。

東京電力福島第一原発事故から間もなく１５年を迎える中、マルトでは相双地方の復興への思いも強めており、その一環で昨年８月から同町でイチゴを手がける「ネクサスファームおおくま」と連携し、商品開発を進めてきた。今年１０月２日には双葉郡初出店として、同町下野上字原に大熊店をオープンする。

完成報告では吉田淳町長が試食し、「イチゴのまろやかさを生かしつつ、本格的なカレーとなっている。大熊町のイチゴをＰＲするとともに、町に来られた方のお土産としても広く親しまれてほしい」と呼びかけた。

価格は３９８円＋税。２０日からマルト全店（勿来駅前店を除く）で販売する。

また２０、２１日に同町の産業交流施設「ＣＲＥＶＡ（くれば）おおくま」と、併設する商業施設「クマＳＵＮ（さん）テラス」で開催される「カレーフェス」でも取り扱う。時間は２０日が午前１１時～午後５時、２１日が午前１０時～午後４時。

（写真：完成したカレーを試食する吉田町長＝左＝ら）