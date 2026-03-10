アクアマリンふくしまの子ども向けエリア １４日にリニューアルオープン

この記事のタイトルとURLをコピーする

ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」で１４日、楽しみながら生物の多様性について学ぶことができる「子ども体験館『アクアマリンえっぐ』」の屋内エリアがリニューアルオープンする。

子どもたちが自然の世界へ一歩踏み出すきっかけとなる「ファーストアクアリウム」の考え方のもと、五感で生き物に関して理解を深められる内容となっている。９日には関係者向けの先行公開が行われ、鹿島町下蔵持のいわき・さくらんぼ保育園の年中児と保護者の計３５人が招待された。

リニューアルオープンにあたっては、新たに６つのエリアに分けられる。このうち「すくすくせいくらべ（視覚エリア）」では生き物との背比べとして、その成長や大きさの違いを感じてもらい、「きょろきょろかくれんぼ（視覚エリア）」では隠れた生き物を探したり、魚の気分で隠れたりして、海の世界で生き物たちの生きるための工夫を体験する。

「わくわくてーぶる（触覚エリア）」では自然素材に触れながら、自由な発想を育む工作スペース。「ごろごろひろば（全身エリア）」は赤ちゃんがゆったり過ごせるよう、親子で水槽を眺めながらごろごろしたり、動物の巣穴にもぐりこんだりできる。ホンドタヌキやホンドテン、ユーラシアカワウソのはく製も飾られている。

「なになになきごえ（聴覚エリア）」は生き物の『音』に注目。「くんくんうんち（嗅覚エリア）」は展示生物のふんを通じ、嗅覚で生き物の暮らしを感じてもらうほか、ワークショップを開催する。

招待された園児たちはさっそく遊具や展示を楽しんでいた様子で、アクアマリンえっぐには元気な声が響いていた。

古川健館長は「アクアマリンえっぐの屋内エリアは『えっぐの森どうぶつごっこ』と『じゃぶじゃぶ・めぐりの海』の間に位置し、まさに山から森、海へのつながりを分かってもらえると思う。ここをきっかけに、生き物に興味を持ってもらえればうれしい」と話している。

（写真：一足早くアクアマリンえっぐの遊具を楽しむ子どもたち）