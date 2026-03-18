いわき市の地価 住宅地は２年ぶり下落 商業地は１３年連続で上昇

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今年１月１日時点の地価が公示され、いわき市の住宅地、商業地、工業地の全用途を含めた平均変動率はプラス０・２％で、５年連続で上昇した。

住宅地はマイナス０・１％で、前年が０・０％だったため２年ぶりに下落した。商業地はプラス１・４％（前年比０・４ポイント減）で１３年連続で上がった。

いわき市の最高価格は、住宅地が「平字作町三丁目１の１６」の１平方ｍあたり８万２９００円（前年比５００円増）、商業地がＪＲいわき駅前に位置する「平字三町目２８」の同１９万８千円（同６千円増）。地価公示は１７日付。

住宅地では東日本台風や、２０２３（令和５）年の水害によって浸水被害を受けた地域を巡り、需要の減退が続いているところが多いものの、地域によって異なる地価動向を示している。

平地区中心部に近く居住環境や利便性を備える住宅地域は人気を維持して、価格も高位で推移。ＪＲ泉駅周辺や小名浜地区の利便性が高い地域でも底堅い需要がある。

商業地ではＪＲいわき駅周辺の再開発を踏まえ、継続的に高位の価格水準の取引が発生。またＪＲ湯本駅周辺の再開発を控え、地域活性化への期待が高まっている。

（写真：市内の商業地で最高価格の「平字三町目２８」）