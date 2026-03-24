ふくしまＤＣ ６月に「いわき大まつり」で観光誘客図る 夜にはスカイランタンも

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４月から始まる大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」に合わせ、市が例年秋に小名浜のアクアマリンパークで行っている「いわき大物産展」を、６月６、７日に「いわき大まつり」として開催し、夜間には空にランタンを飛ばす幻想的な「スカイランタン」を計画している。

内田市長が２４日、定例の記者会見で明らかにし、いわき大物産展の１・５倍に当たる約３万人の誘客を目指すと述べた。

デスティネーションキャンペーンはＪＲと自治体による大型観光キャンペーンで、福島県単独での実施は１１年ぶり。県政１５０周年に加え、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故の発生から１５年の節目に、広く地域の魅力を発信していく。

いわき大まつりでは、人気バンドによる音楽ライブや、お笑い芸人によるステージも予定。また５月にはＪＲいわき駅前で「駅前マルシェ」を催し、企画列車の運行を盛り上げながら、いわきのグルメや逸品が一堂に会する。

ふくしまＤＣの連携事業は１８件。４月４日にサイクルトレイン、１１日に磐城平城しろあと公開記念式典・イベント、１８～１９日に市フラワーセンター スプリングフェスティバル、５月１６日に国指定史跡「中田横穴」特別公開、１９日にプロ野球・ヤクルト対巨人と続く。対象イベントでは、ふくしまＤＣ特製のノベルティを進呈する。

市ＤＣ支援補助金を活用し、１３件の事業を展開。いわき湯本温泉旅館こいとによるコスプレツアー、新常磐交通による花めぐりバスツアーといった催しを繰り広げる。

内田市長は「全国規模の観光ＰＲを集中的に展開するため、いわき市の認知度向上と観光誘客の促進が図られる」と強調。ふくしまＤＣを契機に、いわき市の観光交流人口拡大につなげていく。

（写真：ふくしまＤＣに関するイベントを説明する内田市長）