中学春季サッカー「いわき民報カップ」開幕 市中体の前哨戦として１０チーム出場

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第１７回いわき民報カップ市中学校春季サッカー大会（ＮＰＯ法人いわきサッカー協会主催、同協会３種委員会主管、市教委後援、いわき民報社協賛）が２６日、アロハフィールドで開幕し、１回戦２試合が行われた。

６月の市中学校体育大会サッカー競技の前哨戦として行われる大会で、上位４チームがシードに選ばれる。

出場しているのは中体連から９校・７チーム、クラブから３チームの合わせて１０チーム。大会は２９日に２回戦４試合を行い、最終日の５月１６日に準決勝と３位決定戦、決勝を実施する。決勝戦終了後の閉会式では、１位チームに優勝カップと賞状、２位と３位（２チーム）に賞状が贈られる。

１回戦の結果は次の通り。

▽勿来ＳＣＳ １―１ 泉（ＰＫ４―２）▽平一 ５―０ 古河電池ＦＣ

（写真：ゴール前で激しく競り合う選手たち＝平一―古河電池ＦＣ）