ふくしまＤＣの一環 イオンモールいわき小名浜 浜通りの魅力詰まったカルタ投影

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イオンモールいわき小名浜で２日、施設の外壁を活用した「はまどおり巨大かるた～プロジェクションマッピング～」が始まった。この取り組みは４月からスタートした大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」の一環。

サッカー・Ｊ２いわきＦＣのマスコットキャラクター「ハーマー＆ドリー」をモチーフに、画家・イラストレーター金澤裕子さん（勿来町出身）が、浜通り各地の魅力を詰め込んで手がけたカルタを映し出すことで、地元への誘客につなげる狙いがある。

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金澤さんは空と鳥をメインに、ふるさとの風景などを描いており、創作活動の傍ら市内外で個展を開催している。

いわきＦＣの熱心なサポーターでもあり、はまどおり巨大かるたの原作となる「はまどおりかるた」の絵札には、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故を乗り越え、「浜を照らす光」として復興を支えるクラブの思いを込めた。

絵札は４４種類あり、いわき民報社のフリーペーパー「ここ暮らす」（毎月第４月曜日発行）でも紹介している。

イオンモールいわきのプロジェクションマッピングは、昨年１２月から今年１月にかけて行われた冬季イベント以来。今回も小名浜まちづくり市民会議が主催している。

大きさは縦１７ｍ・横２４ｍ。いわき観光情報ナビゲーター「フラおじさん」の読み上げで、アクアマリンパークに設置されたタッチパネルを操作し、カルタ取りに挑戦できる。

金澤さんは「自分の作品を使っていただけることに感謝している。かるたを広く見ていただく機会は初めてなので、ハマドリちゃん（ハーマー＆ドリー）のかわいさも含め、多くの方に知ってほしい」と話している。

５月１７日まで。時間は午後７時～１０時。期間中にカルタ取りで３００点以上を獲得すると、イオンモールいわき小名浜のＭＯＮＯＶＡＳ（モノバス）で使える２００円引きクーポンを進呈。先着１千人。希望者は店舗で、得点画面の写真とイオンモールアプリクーポンを提示すればよい。

また５月１６日にはイオンモールいわき小名浜で、はまどおりかるたを使ったカルタ大会も予定している。

（写真：投影されたプロジェクションマッピング）