新任のいわき市教育長・平沢洋介氏 『未来の大人』として子どもたち後押しへ

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４月から市教育長に平沢洋介氏（６０）が就いた。「子どもたちには物差しで測る力にとどまらず、『未来の大人』として生き抜く力を身につけてもらう」。高校で一線に立ってきた経験を踏まえ、小・中学校からの連続した学びのあり方を説く。

何事も率先して行動する。いわき総合高の教員時代には、演劇に特化したカリキュラムに飛び込み、自己理解につながる教育について理解を深めた。川口高（大沼郡金山町）の教頭としては、２０１１（平成２３）年の新潟・福島豪雨に際し、生徒たちとボランティアに取り組み、地域とのかかわりに対して再認識した。

いわき市では市立学校で生じたいじめ重大事態を巡り、５～６月にも対策委員会による調査終結を予定する。「何よりも児童・生徒が安心・安全に学校へ通える環境が大切。教育委員会として、どう向き合っていくか考えていく」。ひたむきに子どもたちと対峙してきたキャリアが生きる。

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平出身。磐城高、同志社大文学部卒。英語担当として、９１年に県教員採用。旧小名浜高校長、県教育次長などを歴任し、磐城高校長から転じた。ライフワークはストーブで使うための薪割り。

（写真：市教育長に就いた平沢氏）