今夏のデビューへ 夢のフラガールに一歩踏み出す 新人４人がレッスンスタート

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スパリゾートハワイアンズのダンシングチーム『フラガール』の養成学校「常磐音楽舞踊学院」に６２期生として入学した、新人フラガールの４人が２０日、今夏のデビューに向けてレッスンをスタートさせた。

運営する常磐興産の新入社員研修を終え、待望の初レッスン。講師を務める先輩フラガールから教わりながら、４人は夢への一歩を踏み出した。

初レッスンに臨んだのは、荒木愛海＝東京都＝、日野樹凛＝静岡県＝、笛木胡乃香＝群馬県＝、吉田海音＝鹿児島県＝さんの４人。

報道陣が見守るなか、緊張した面持ちでレッスン会場に足を運び、講師を務める先輩フラガールの橋本加奈（２９期生）、国井麻衣（４１期生）さんから「緊張しないよう、余計な力を入れずに楽しんで」「自分たちが楽しく踊らないと（お客さまに）伝わらない」などとアドバイスを受けながら、準備体操や基礎となる姿勢、ステップに臨んだ。

体がほぐれてきたあとは、月の光や白い波、ワイキキの浜辺を体で表現する楽曲「アロハウクレレ」に挑戦。講師から歌詞の意味を理解して踊ることの大切さ、指先の使い方などを学んだ。

４人は「手と足の動きを同時に覚えるのが難しい」「タイミングを合わせるのが大変」と素直に感想を話す一方で、待望のレッスンに表情も明るく、「辛いこともあると思うけど、がむしゃらにデビューまで努力したい」「切磋琢磨して頑張りたい」と夢のステージへの第一歩に目を輝かせた。

今夏の初舞台まで、ダンサーとしての基礎レッスンを重ねながらクラシックバレエやジャズダンス、そしてフラ、タヒチアン、マオリダンスなどの民族舞踊について技術を磨いていく。

初舞台を踏んだ後は、先輩フラガールと一緒にステージに出演しながら、学院では基礎レッスンに加え、声楽やウクレレ演奏、ポリネシア文化、ハワイ語をなど学ぶ。

（写真：初レッスンに臨む４人の新人フラガール＝前列）