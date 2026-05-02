実入り・色味とも申し分なし！ 漁解禁に合わせて「ウニの貝焼き」作り始まる

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いわき市のウニ・アワビ漁が１日、今年の解禁日を迎えた。市漁業協同組合（市漁協）によると、ウニ漁は８月上旬、アワビ漁は９月上旬まで続く見込みで、このうちウニについては、名物である「ウニの貝焼き」作りが始まった。

１日は小名浜で約４０ｋｇのキタムラサキウニが水揚げされ、近くの加工施設で採鮑（さいほう）組合の家族らが貝焼き作りを進めた。今年のウニは実入り・色味とも申し分なく、市漁協ではたくさんの食卓に届くことを期待している。

初競りには９２個の貝焼きが出され、５４１０～３６６０円の値が付いた。平均は４８９１円で例年並み。

ウニの貝焼きはいわき地方の郷土料理。キタムラサキウニの身をホッキガイの貝にぜいたくに盛り付け、小石の上にのせて蒸し焼きにする。ウニの甘味が特徴的で、贈答用でも重宝されている。

いわき地方のウニは江戸時代から有名で、将軍家献上品として取り扱われた。貝焼きは同時代後期に作り始めたいわれを持つ。こうした歴史から２０２３（令和５）年、「うにの貝焼」の名称で、文化庁が長年親しまれている食文化をたたえる「１００年フード」に認定した。

（写真：ぜいたくにウニを盛り付けた「貝焼き」作り）