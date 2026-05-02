いわきＦＣ アウェー磐田戦 木吹の同点弾からＰＫ戦勝利で連敗止める

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第１４節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」２位のＪ２いわきＦＣは２日、アウェーのヤマハスタジアム（静岡県磐田市）で、８位のＪ２ジュビロ磐田と１－１となり、ＰＫ戦の末に勝利した。

通算成績は１０勝４敗（うちＰＫ戦が３勝１敗）の勝ち点２８。暫定順位は再び首位（１０チーム中１位）に立った。次節は６日、アウェーのＮＡＣＫ５スタジアム大宮（埼玉県さいたま市）で、暫定６位のＪ２ＲＢ大宮アルディージャと対戦する。キックオフは午後２時。

いわきは前半１３分にカウンターから失点を許し、追いかける展開となった。しかしサイドを主体に攻撃を組み立てると、後半２７分、敵陣左からＭＦ山中惇希（２４）がゴール前にクロスを上げ、相手ＧＫの阻止から流れたところを、ＭＦ木吹翔太（１９）がしっかり詰めて同点とした。

このまま９０分で決着がつかずＰＫ戦にもつれ込むと、いわきが４人連続成功に対し、磐田は２人がポストとバーに阻まれ、勝ち点２を手にした。連敗を２で止め、田村雄三監督（４３）は「もう一度みんなで良いトレーニングをして戦っていきたいと思います」と語った。

（写真：同点弾を挙げ、ＰＫ戦勝利を呼び込んだ木吹 Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images）