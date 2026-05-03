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ら・ら・ミュウでフラワーアレンジメント展示 ふくしまＤＣの一環で

　小名浜の道の駅いわき・ら・ら・ミュウには、６月まで行われている大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に合わせ、この時期に開花する県産の花々を活用したフラワーアレンジメントが展示されている。
　この試みは県園芸課が実施主体となり、ふくしまＤＣの期間中、県内の観光施設などにフラワーアレンジメントを飾るとともに、県産花きをＰＲするパネルを設置。広く福島が誇る花々の魅力を伝えていく。
　ら・ら・ミュウの展示では、貝殻のような形が特徴のいわき市産モルセラに加え、県内のユリ、アンスリウム、ヒマワリ、カスミソウ、トルコギキョウ、ドウダンツツジ、カラーが、県内外からら・ら・ミュウを訪れた人に癒しを与えている。
　展示は花の状態にもよるが、７日ごろまでの見込み。２１日からは常磐湯本町の市石炭・化石館「ほるる」でも予定している。
　（写真：展示されているフラワーアレンジメント）

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