今年は１０１７点集まる いわき民報社主催「お母さんの似顔絵展」５０回の節目に

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いわき民報の創刊８０周年記念を兼ねた「第５０回お母さんの似顔絵展」（いわき民報社主催）の審査会が８日、市文化センターで行われた。今回は市内の５９施設（幼稚園２０・３２０点、保育所、園３１・４８３点、こども園８・２１４点）から応募のあった力作計１０１７点の中から金賞、銀賞、銅賞などが選ばれた。

作品展は、毎年「母の日」にちなんだ本社主催行事。審査会では県公立学校退職校長会いわき支部長、いわき美術協会員の沢宏一さん（７０）が審査委員長を務めた。

本社の鈴木淳代表取締役社長と応募作品の中から金賞１０点、銀賞２０点、銅賞３０点、協賛の常磐共同ガス賞１０点を決めた。団体賞（５０点以上出品）は、なこそ幼稚園に贈られる。

審査会場には絵の具、クレヨンで色とりどりに塗られた、個性的で優しさあふれるお母さんの似顔絵が並び、沢さんは１点１点をじっくりと見入ったあと、「小学生にはない全体的に明るく、伸び伸びした作品が目立った。服、顔の表情から母親との関係がよく表れている」と講評した。

指導する先生には「子どもたちの描きたい意欲を引き出す工夫がほしい。たとえば母親の髪型、顔の特徴など、子どもたちに声をかけ、聞きながら作品につなげるとよい」とアドバイスを送った。

応募作品は３期に分け、６月１２日～７月３日、小名浜の道の駅いわき・ら・ら・ミュウを会場に展示する。表彰式は６月２１日、ら・ら・ミュウで行う。

（写真：子どもたちの作品を審査する沢さん＝右）