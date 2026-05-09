いわきＦＣ ホームで甲府に０－１ 首位攻防戦で黒星を喫する

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第１６節として、２位のＪ２いわきＦＣは９日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、首位のＪ２ヴァンフォーレ甲府を迎え撃ったが、０－１で敗れた。

通算成績は１０勝６敗（うちＰＫ戦が３勝１敗）の勝ち点２８。順位は前節と同じく１０チーム中２位。次節は１７日、ホームのハワスタで、暫定７位のＪ３松本山雅ＦＣと対戦する。キックオフは午後２時。

試合は序盤からサイドを主体に、いわきらしさを見せたが、前半１４分に守備の裏を突かれて先制点を献上。シュートも１本に終わり、０―１で折り返した。

後半は主導権を握る場面もあり、選手交代のカードを切りながら、前半と打って変わって１０本のシュートを放ったが、ゴールネットを揺らすまでには至らず。甲府の攻撃をシャットアウトしたものの、追いつくことはかなわなかった。

田村雄三監督（４３）は「（前節のアウェー・Ｊ２ＲＢ大宮アルディージャとの）敗戦からは大崩れしなかったが、最後に決めきらないと勝てないという課題は明確だと思っている。（技術を）積み上げるしかないので、ホーム最終戦と最終節をしっかり戦い、プレーオフを考えていきたい」と前を向いた。

（写真：甲府ゴールに迫ったいわき）