東日本国際大 全日本大学野球は２回戦で敗れる 大阪商業大に０－７

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第７５回全日本大学野球選手権記念大会は１０日、大会３日目が神宮球場と東京ドームで行われた。いわき市の東日本国際大（南東北大学野球連盟）は神宮球場の第１試合で、大阪商業大（関西六大学野球連盟）との２回戦に臨んだが、０―７の７回コールドで敗れ、８強進出はならなかった。

東日本国際大は岡本琉奨（２年）が先発を任され、初回に二死２塁から右翼への適時打を放たれて、１点を追いかける展開に。２回に連続四球とタッチアップから二死１、３塁の好機を迎えたものの、スチールに失敗して得点には至らなかった。

岡本は２回以降、緩急を交えた丁寧なピッチングで大阪商業大を抑え、味方の援護を待つ。しかし５回、二死１塁から高めの直球をとらえれてしまい、レフトスタンドに２点本塁打を決められて０―３となった。

続く６回には死球と味方の悪送球が続き、無死１、３塁の場面で菊池統磨（１年）が登板。流れを断ち切りたかったが、適時打を決められてしまう。菊池統は空振り三振で一死を取るが、味方がファンブルする不運から満塁となり、早川純暉（２年）にスイッチ。だが捕逸と四球からさらに１点を失った。７回にも２点を追加され、コールド負けを喫した。

打っては今秋のドラフト候補で、最速１５１ｋｍの左腕・星野世那（４年）を相手に、３回の２番・森川大輝（４年）による内野安打１本のみに終わった。

（写真：６回、登板する東日本国際大・早川純暉＝神宮球場 撮影・佐藤徳昭／産経新聞社提供）