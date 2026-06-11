食と日本酒などが楽しめるイベント「喰酒祭」が１３、１４日、平字旧城跡の磐城平城しろあと公園で開催される。イベントは和風居酒屋ダイニングＫＩＮＫＡ（平字白銀町）を中心に実行委員会を組織し、市内１０カ所以上の飲食店が参加する。
初の試みとして、磐城壽で知られる「鈴木酒造店」（双葉郡浪江町）、にいだしぜんしゅなどを手がける「仁井田本家」（郡山市）の２つの酒蔵が加わり、お得な『日本酒飲み放題』を実施する。
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喰酒祭は２０２０（令和２）年１０月、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、一般営業が難しい飲食業界を救おうと企画。こうした思いに賛同した店主が集ったほか、いわき民報社が協力し、コロナ禍が明けた後も継続している。
今回は４月にオープンした磐城平城しろあと公園を会場に選び、歴史あるロケーションの中、飲食を楽しんでもらう狙いがある。開園時の記念式典を除き、同公園で大型の催しが行われるのは初。
目玉となる日本酒飲み放題は１人３５００円。会場で使える金券（２０００円分）が付くため、実質１５００円で多彩な銘柄が楽しめる。なお１日あたり５００人を参加上限のめどとしている。
さらにこれら日本酒の酒かすを用いた特別メニューも用意され、サンマ―のポーポー焼きとの組み合わせや、ジェラート、バターサンドなど趣向を凝らした逸品を計画。市野減塩食普及プロジェクト「いわきひとしお」との連携も継続しており、塩こうじを使った唐揚げも販売される。
入場無料。１３日は正午～午後９時、１４日は正午～午後８時。雨天決行・荒天中止。なお同公園へのアプローチ階段は角度が急なため、安全を考慮し、午後５時から通行止め。このためいわき駅北口と会場を結ぶバスを運行する。
詳細はＸ（旧ツイッター）は＜こちら＞、インスタグラムは＜こちら＞。
ＫＩＮＫＡの店主で、イベント運営に立つ押田昇治郎さん（４４）と将利さん（４３）兄弟は「初めて飲み放題を導入したので、それぞれの酒蔵の魅力を知るきっかけとしてほしい。もちろん多彩なフードも用意しておりますので、家族連れをはじめ、多くの皆さんの来場をお待ちしております」と話している。
（画像：喰酒祭のポスター）
食と日本酒の祭典「喰酒祭」１３、１４日に磐城平城しろあと公園 初の飲み放題も
食と日本酒などが楽しめるイベント「喰酒祭」が１３、１４日、平字旧城跡の磐城平城しろあと公園で開催される。イベントは和風居酒屋ダイニングＫＩＮＫＡ（平字白銀町）を中心に実行委員会を組織し、市内１０カ所以上の飲食店が参加する。