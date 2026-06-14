小川、四倉で「クマと思われる動物」目撃 いわき中央署発表 １５日は臨時休校も

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いわき中央署によると、いわき市では１４日、クマと思われる動物の目撃が２件あった。

同日午前６時ごろ、同市小川町上小川字細石赤坂で、５０代男性が自動二輪で走行中、道路を横断するクマと思われる動物（体長約１ｍ）を目撃した。

また同日午後７時１３分ごろ、同市四倉町字和具で、３０代男性が自宅ベランダから外を見た際、用水路付近を歩くクマと思われる動物（体長約５０ｃｍ）を目撃した。

いずれも人的被害は確認されてないが、同署は市と情報共有し、パトカーで付近の警戒を実施している。

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市は１５日、クマと思われる目撃通報を踏まえ、小川小、小玉小、小川中を臨時休校とする。放課後児童クラブのうち、小川ぎんなん、小川学童、小玉学童の各クラブを臨時休所とする。近隣の市立保育所・幼稚園については、屋外での活動は控え、子どもたちの安全に十分配慮する。

四倉小、大浦小、四倉中、久之浜一小、久之浜二小、久之浜中、草野小、草野中に関しては、登下校時の保護者送迎や昇降口の施錠など安全対策を実施する。

１１日に目撃情報があった好間地区と隣接する小・中学校の計１０校は、その後新たな通報がないため、通常通りの学校活動とする（登下校の保護者送迎は可）。

（最終更新：６月１４日午後１０時９分）※四倉の動物の大きさを訂正いたしました。

（資料写真：いわき中央署）