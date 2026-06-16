好間町出身・長瀬志珠さん「Ｍｉｓｓ ＳＡＫＥ ＪＡＰＡＮ」に 日本酒の魅力発信

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伝統ある日本酒と日本文化の魅力を国内外に発信するアンバサダー（大使）を担う「Ｍｉｓｓ ＳＡＫＥ ＪＡＰＡＮ」で、福島代表の長瀬志珠さん（好間町出身）が２０２６年のグランプリに選ばれた。

１３代目の栄冠に輝いた長瀬さんは「日本酒という日本の素晴らしい伝統文化を、Ｍｉｓｓ ＳＡＫＥとして世界に発信していけることに、大きな期待と責任を感じております。日本酒の魅力ももっと多くの方に知ってもらえるよう精力的に活動してまいります」とコメントしている。

Ｍｉｓｓ ＳＡＫＥは２０１４年から始まった取り組み。「２０２６ Ｍｉｓｓ ＳＡＫＥ ＪＡＰＡＮ」のグランプリを決定する最終選考会は１３日、京都市のウェスティン都ホテル京都で行われた。一般社団法人Ｍｉｓｓ ＳＡＫＥの主催。農林水産省、経済産業省などの後援。

福島大会は今年２月、郡山市で初めて開催された。福島県が昨年の全国新酒鑑評会で金賞受賞数日本一に返り咲いたことをきっかけに、アンバサダーの輩出を目指して実施し、長瀬さんが県代表に選出された。

長瀬さんは５歳から、いわき市のチアリーダーチーム・クラップスチアリーダーズに加わり、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故の時には避難所ボランティアに参加。進学先の磐城高では野球部のマネージャーを務めた。

２０１８、１９年にはプロ野球巨人のマスコットガール・ヴィーナスに所属し、その後もプロスポーツチアリーダーとして活躍。現在はいわき市を拠点とする一般社団法人ＷＩＺ＋（ウィズプラス）を立ち上げ、イベント企画や、福島の女性の応援に携わっている。

（写真：グランプリに選ばれた長瀬さん＝中央）