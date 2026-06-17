北欧が誇る陶芸家の世界 いわき市立美術館 ２７日から「スティグ・リンドベリ展」

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独創的なアイデアと機能性、調和と美を兼ね備えた作品が現在も高く評価されている、スウェーデンの陶芸家・デザイナー、スティグ・リンドベリ（１９１６―８２）の魅力を網羅的に紹介する「２０世紀北欧デザインの巨匠 スティグ・リンドベリ展」が２７日から市立美術館で始まる。

同展では代表作のテーブルウェア、人気の高いファイアンス（錫釉陶器）、１点ものの炻器（せっき）、アートウェア、フィギュア、テキスタイルほか、日本の品々や美にインスピレーションを得て制作した作品含め、約３００点を展示する。同館などの主催。８月２３日まで。

開館時間は午前９時半～午後５時（最終入場は午後４時半まで）。７、８月の金曜は午後８時まで開館（同午後７時半まで）。休館は月曜（ただし７月２０日、８月１０日は開館、７月２１日休館）。観覧料は一般１２００円、高・高専・大生６００円、小・中生４００円。

（画像：スティグ・リンドベリ展の告知チラシ）