いわき市議会６月定例会 一般質問初日答弁 クマ、子どもの虫歯など

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市議会６月定例会から、１５日に行われた初日の一般質問の主な答弁を紹介する。

＜ツキノワグマの出没断定に対しての対応は＞

内田市長 専門家による「集落環境診断調査」を行い、クマを誘引する果樹や耕作放棄地の状況を確認。また地域住民を対象とした講座の開催を通して、クマの生態に関する知識の普及に努める。さらに国や県、他自治体の取り組みを参考に、ツキノワグマの出没状況や警戒レベルに応じた「出没対応マニュアル」を整備する。

＜本市の虫歯について＞

佐々木篤保健福祉部長 ３歳児は１０・１０％、小学生は４５・１４％で、県平均と比較するとそれぞれ０・１１ポイント、４・８４ポイント上回っており、全国平均とはそれぞれ２・７７ポイント、１２・２５ポイント上回っている。虫歯対策のフッ化物洗口の効果を周知するとともに、実施上の課題解決や予算確保に努めたい。

＜福島臨海鉄道の旅客化について＞

内田市長 旅客化にあたっては駅ホーム、保安設備、軌道改良などが必要な上、その実現には試合のみならず、日常利用や観光利用も求められる。本年度はこれらニーズ調査を行い、福島臨海鉄道の意見も踏まえながら、実態に即した事業形態や運営方式を調査・研究していく。

＜三菱ケミカル小名浜工場の生産終了を巡る雇用は＞

斉藤和哉産業振興部長 ３月末までに７０人がすでに職場を離れており、グループ内の転籍・転勤が９人、退職が61人となっている。退職者のうち、再就職は３６人（３３人が市内企業）で、残る２５人は５月末時点で再就職活動を行っている。三菱ケミカルでは期限を区切らず、再就職支援を進めると聞いている。

＜サッカー・Ｊ２いわきＦＣの新スタジアム整備を巡り、エリア全体の価値向上について＞

津田一浩総合政策部長 新スタジアム整備の効果を最大化し、日常的なにぎわいを創出するためにも、三崎公園やいわきサンマリーナなどを意識した「ひとつの大きな交流空間」として、エリア全体を再定義する視点が極めて重要と認識している。

（資料写真：いわき市議会）