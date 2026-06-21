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いわき市の調査から 市民の幸福度は６・６７点 「遊び・娯楽」に対する意見多く
いわき市のまちづくりに生かすため、市のアンケート「しあわせ調査」と、意見募集「ＰｏｌｉＰｏｌｉ Ｇｏｖ（政策共創プラットフォーム）」の結果がまとまった。うちアンケートは２０２４（令和６）年１２月～２５年１月に続いて２度目の取り組みで、今回は今年１月～２月に２５７４人（前回は４４６７人）から回答が寄せられた。
この結果、市民の「幸福度」（０～１０の１１段階評価）は６・６７点（前回比０・０６ポイント増）、「生活満足度」（同）は６・０７点（同０・２２ポイント増）、「町内の幸福度」（同）は５・９９点（同０・０１ポイント増）であることが分かった。また新たな指標として、「５年後の幸福度」（同）は６・２６点となっている。
意見募集に関しても２回目。インターネットを通じ、今年１月～２月に実施し、１１３０ページビューがあった。総コメント数は４０３件だった。「遊び・娯楽」が最も関心が高く、総コメントの約２８％を占めている。
主な意見としては、室内遊び場や学生向け遊び場の不足、娯楽施設の設置要望、歩道・街灯・公園の整備、施設の老朽化に関してがみられた。バス減便や公共交通の不便さ、保育料・出産費用の費用低減、育児支援の充実、医療機関の混雑、小児科不足といったことも話題となった。
市では詳細な分析を始めており、各部での政策立案への活用を検討していく。それぞれの結果の詳細は、市ホームページ＜こちら＞で閲覧できる。
（画像：幸福度や生活満足度の状況＝市資料より）