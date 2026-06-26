儒学の教え深める「孔子祭」いわき短期大６０年・東日本国際大３０年の式典も

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学校法人昌平黌による「第３８回大成至聖先師孔子祭」が２５日、運営する平鎌田の東日本国際大１号館「大成殿」で行われた。

孔子祭は１９８９（平成元）年に始まり、儒学思想の始祖とされる「孔子」（前５５２～４７９）を尊び、「論語」の一節「義を行い以て其の道に達す」を建学の精神に、人間教育を実践する昌平黌の原点を再確認する祭典となっている。

学校関係者、来賓など約３０人が出席。神事に続いて、昌平黌の緑川浩司理事長が儒学の教えを通じ、地域に貢献する人材の輩出を続けていく決意を表明。孔子の末裔で、第７９代嫡孫・孔垂長氏も来日・参列し、この地に根付く儒学の教えをたたえた。

またいわき短期大の創立６０周年、東日本国際大の同３０周年記念式典が同日、いわき芸術文化交流館「アリオス」アルパイン大ホールで開かれた。

緑川理事長が「地域のゆるぎない信頼を得て創立から短期大６０年、大学３０年の記念日を迎えることができた。多くの方々に支えられながら、私たちは次の歴史を学生とともに築いていく。今後も本学の活動にご理解いただきたい」とあいさつした。

（写真：孔子祭であいさつに立つ孔垂長氏）