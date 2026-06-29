３０日までのふくしまＤＣ いわき駅でセレモニー「これから新しいスタート」

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いわき駅南口イベント広場で２８日、３０日までの大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」に合わせ、さらなる観光振興に向けた「ネクストセレモニー」が展開された。

この日はふくしまＤＣのクロージングとして、ＪＲ磐越西線・磐越東線の喜多方―郡山―いわき駅間に設定された特別列車「うつくしま、ふくしまＳＡＴＯＮＯ号」のお出迎えも行われた。

内堀知事や内田市長に加え、ＪＲや観光団体の関係者、いわき湯本温泉の女将と、いわき観光情報ナビゲーター「フラおじさん」などのキャラクターが、いわき駅に降り立った約４０人の乗客を歓迎した。

ネクストセレモニーにあたって、内堀知事は「いわきにもたくさんのお客さまに来ていただいた。ふくしまＤＣはいったん区切りを迎えるが、これからが新しいスタート。にぎやかないわき、そして元気な福島をつくっていく」とあいさつした。

内田市長は「多くの方に（いわき市の水産物ブランド）常磐もの、温泉、フラなどを楽しんでいただいた。さらに観光を盛り上げていく」と呼びかけた。

会場では「ふくしま魅力全開フェス」と銘打ち、ご当地キャラクターのグリーティングや、各種ステージを繰り広げたほか、常磐ものをはじめとする飲食ブースを設け、多くの人でにぎわった。

ふくしまＤＣは「しあわせの風ふくしま」をキャッチコピーに１１年ぶりの県内単独開催となり、４月にスタートした。来年４～６月には後継企画「アフターＤＣ」を予定している。

（写真：出迎えを受ける特別列車の乗客）