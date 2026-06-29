フラガール キャプテン・レヒヴァ由妃さんがラストステージ

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スパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム（フラガール）の第７８代ソロダンサー、第２０代キャプテンのレヒヴァ由妃さんは２７日、ラストステージの日を迎えた。

最後の舞台となった同日夜のポリネシアン・グランドステージでは、ソロダンサーにのみ認められた白色の衣装を身にまとい、いつもと変わらない力強い踊りを披露した。

レヒヴァ由妃さんは東京都江東区出身。２０１８（平成３０）年に入社し、 同時に常磐音楽舞踊学院５４期生として入学。同年８月にデビューを果たした。２４（令和６）年５月にソロダンサーとなり、２５年１月からはキャプテンを務めていた。

ハワイアンネームの「レヒヴァ」はハワイ語で「惹きつける」を意味し、ダイナミックかつ繊細な踊りで、磨き上げてきた表現力を思う存分発揮してきた。

ラストステージに続いて、引退セレモニーが催され、ハワイアンズを運営する常磐興産の関根一志・取締役社長執行役員が「レヒヴァ由妃さんと呼ぶのが、きょうで最後と思うとこみあげてくるものがある。キャプテンとして約４０人近いダンサーを引っ張ってきたことに敬意と感謝を表する」と述べた。

その上で「たくさんのお客さまに勇気と元気、感動を与えてきたと確信している。本当にありがとうございました」とあいさつし、花束とともに、本人たっての希望で大好きなお菓子を手渡してねぎらった。

本人からの言葉としては、仲間やスタッフ、関係者、来場者らに感謝の気持ちを伝え、「踊りを愛し、心から踊ることができました。かけがえのない経験となり、たくさんの愛をありがとうございました」と呼びかけた。

時折涙ぐむ場面もあったが、最後は笑顔で終わろうと、サプライズで「トゥトゥキ」を全員で踊り、笑顔で慣れ親しんだ舞台を後にした。

（写真：ラストステージに立つレヒヴァ由妃さん）