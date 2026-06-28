いわきＦＣ ドイツ１部のフランクフルトと「戦略的パートナーシップ」締結

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サッカー・Ｊ２いわきＦＣは２８日、ドイツ１部（ブンデスリーガ）のアイントラハト・フランクフルトと「戦略的パートナーシップ」を締結したと発表した。

いわきＦＣの運営会社・いわきスポーツクラブの大倉智代表取締役が同日、いわき芸術文化交流館「アリオス」で行われた新シーズンに向けてのキックオフイベントで明らかにした。

同社によると、精力的なスポーツ面での交流、スカウティングや選手育成における共同アプローチに加え、クラブ組織のさらなる発展に向けた包括的なテーマなどが、戦略的パートナーシップで展開されるという。

大倉社長は「いわきＦＣはタレントファクトリーと言われた。彼らは日本の市場に興味を持っており、将来的にはヨーロッパでの移籍ビジネスも考えていきたい。またスポーツサイエンスの分野でも共有が図られ、世界基準のデータが得られる。いわきから世界につながる」と強調した。

アイントラハト・フランクフルトのスポーツディレクター、マルクス・クレシェ氏は「この取り組みを通じて、日本やアジア全域の才能ある若手選手を早期に見出すとともに、ダイナミックで革新的なクラブであるいわきＦＣに対し、われわれのスポーツ面および組織運営のノウハウを共有していきたいと考えています」とコメントしている。

（写真：キックオフイベントのムービーに登場したマルクス・クレシェ氏）